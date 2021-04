Venemaa ähvardab Zoomi blokeerida

USA Zoomist on saanud koroonapiirangute olukorras maailma juhtiv videokonverentsirakendus, mida kasutavad nii internetti surutud firmad kui koolid.

Vene meedia teatas kolmapäeval, et Zoom keelas USA sanktsioonide tõttu oma turustajatel müüa rakendust Venemaa ning mitme teise SRÜ riigi valitsusasutustele ja riigifirmadele.

Föderatsiooninõukogu liige Aleksander Baškin ütles riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti, et Moskva on sunnitud sellele käigule vastama.

«Venemaa ei toeta sanktsioone, aga kui Zoom langetab valitsusametite ja riigifirmade kohta sellise otsuse, siis on võimalik blokeerida vastutasuks selle teenuse kogu riigis,» ütles ta.

Venemaa on varem blokeerinud Lääne internetiplatvorme nagu LinkedIn ja märtsis pidurdati Twitteri kiirust, et sundida USA sotsiaalmeediahiidu väidetavat ebaseaduslikku sisu kõrvaldama.

President Vladimir Putin on kurtnud, et suured tehnoloogiafirmad konkureerivad riikidega, ja kuulutanud, et Vene valitsus ehitab ise üles kohalikud võistlejad, kes Lääne platvormid välja tõrjuksid.