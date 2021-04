VIDEO ⟩ Grünthal riigikogus: Mis siin toimub? Ühel hetkel tõmmati kogu see k*radi list maha. Ratas: infotund toimub

Segadus infotunnis tekkis 8. küsimuse vahelejätmisega. Kuna küsimuse päevakorda lisanud Urmas Reinsalul polnud võimalik istungil too hetk osaleda, liiguti automaatselt edasi 9. küsimuse juurde ning sõna pidi saama Helmen Kütt.

Säärane asjade kulg ei sobinud aga EKRE saadik Grünthalile, kes oli jõudnud end registreerida eelmise päevakorrapunkti küsijaks. «Ma ei saa praegu aru sellest ideoloogiast, mis siin praegu toimus. Praegu toimus nobedate näppude voor ja mina saavutasin jälle võidu seal võidujooksus. Ühel hetkel tõmmati kogu see k*radi list maha ja alustati otsast peale. Rääkige, mis toimub?» päris Grünthal.

Ratas selgitas EKRE saadikule, et eelmine küsimus jäi vahele, sest Reinsalut polnud kohal. Lisaks kiitis Ratas Grünthali kiiret reaktsiooni.

Grünthal sõnas seepeale, et ta ei nõustu sellise istungi juhatamisega. Ratas teatas aga, et Grünthalil on alati õigus mitte nõustuda.