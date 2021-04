Uiguuride ekspert: Xinjiang võib kujuneda Hiinale pikemaajaliseks probleemiks

Alates 2017. aastast on paigutatud nendesse laagritesse üle miljoni uiguuri ja teiste islamiusuliste rahvaste esindaja. Praeguseks on mõned inimesed n-ö laagrid lõpetanud, mõned laagrid on maha jäetud, teised on muutunud ametlikult vanglateks. See tähendab, et väga keeruline on saada täpseid andmeid. Riik ei ole neid kunagi avaldanud.