Advokaat: Navalnõil on topelt song

Advokaat Olga Mihhailova ütles sõltumatule telekanalile Dožd, et Navalnõil on lisaks tugevale seljavalule ja tuimusele jalgades tekkinud ka tuimus kätes.

Navalnõi alustas läinud nädalal näljastreiki, et nõuda ligipääsu arstiabile. Teisipäeval peeti kinni Navalnõi toetusega meditsiinitöötajate ametiühingu Arstide Liit juht, kes proovis vanglaarstidega jutule saada.

Opositsionääri sõnul oli süüdimõistmine fabritseeritud ja Euroopa inimõiguste kohus on nimetanud vangimõistmist «meelevaldseks ja selgelt ebamõistlikuks».

Mõni nädal pärast vangistamist teatas Navalnõi, et tal on tekkinud tugev seljavalu ja tuimus jalgades. Samuti kurtis ta, et ei saa korralikult magada, sest valvurid käivad teda öösel iga tunni tagant kontrollimas.