Rakvere Targa Maja tüli võtab pankrotihalduri nõutuks

Pankrotis kompetentsikeskuse või rahvakeeli Targa Maja vastu esitatud hagi puudutab Rakvere linnalt hüvitise nõudmist: omavalitsus on sellesama südalinnas Laial tänaval asuva hoone allkasutaja, kes Krupi sõnul «midagi vastu andmata on saanud üsna palju». Haldur ütles, et on püüdnud leida linnavalitsusega kompromissi, ent paraku tulemuseta. «Linn on ikkagi välistanud kõik kompromissid ja seoses sellega ei saagi midagi muud teha, kui peame kahjuks ainult ootama, et kohus lahenduse teeks,» lisas Martin Krupp.