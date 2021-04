Mayeri tehas maadleb solgi ja ökomärgistusega

«Tuttav tegeles Mayeri tehase juures töödega ning kui ta kaevas maasse 80 cm augu, tuli maa seest vahtu välja (ei oleks uskunud, kui ta poleks näidanud videot) – see ei olnud nagu merevaht, vaid nagu vannivaht,» sai Postimees lehelugejalt vihje, et Tartumaal Tabiveres asuvas Mayeri Industries ASi tehases on probleeme. «Lisaks avastas tuttav, et tehas pumpab oma jääke loodusesse, lähedalasuvasse jõkke. Väga palun, et asja üle vaataksite, 21. sajandil ei tohiks enam keegi nii rumal olla, et meie oma loodust sellisel viisil reostada.»