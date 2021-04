CNN: komandanditunni rikkumise karistus tappis filipiinlase

Darren Manaog Peñaredondo, 28, lahkus 1. aprillil oma General Triase linnas asuvast kodust tema pere sõnul, et osta vett. Cavite'i provints, kus linn asub on Covid-19 juhtumite kiire tõusu tõttu karmide piirangute all. CNNi andmetel peatas politsei ta ja käskis tal peaaegu 300 kükki teha.