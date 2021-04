Kiik: oleme vaktsineerimise kiiruselt Euroopa Liidus kolmandal kohal

«Aprillikuus keskendume jätkuvalt eeskätt vanemaealiste vaktsineerimisele, et kaitsta Covid-19 haigusest enim ohustatud inimesi,» kirjutas Kiik. Minister märkis, et eakamate kaitsmine Covid-19 haiguse vastu aitab hoida inimeste elu ja tervist, leevendada haiglate koormust ning võimaldab järk-järgult alustada ühiskonna taasavamisega.

«Mai- ja juunikuu eesmärgiks on pakkuda vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise võimalust kõigile täisealistele, kes seda soovivad,» kirjutas minister.

Minister Kiik plaanib määrata ametisse ka vaktsineerimise projektijuhi, et eeskätt kevade lõpus ja suvekuudel laiema elanikkonna kaitsesüstimise korraldamine oleks sujuvam. «Ebastabiilsete tarnegraafikute ja kiiresti muutuva info valguses on oluline, et suudaksime operatiivselt avada üle Eesti vaktsineerimiskeskusi ning vajadusel vaktsiine vastavalt hõlmatuse näitajatele ja nõudlusele ringi suunata,» kirjutas Kiik.

Kaitsesüstimisega jätkatakse ka suvekuudel, mil peamine fookus on juba teise doosiga vaktsineerimisel, et tagada inimestele kõrgem ja pikaajalisem kaitse. Teise kvartali jooksul on Eestisse oodata ligi miljon vaktsiinidoosi ning tarned kasvavad kolmandas kvartalis veelgi – oleme Euroopa Liidu ühishanke toel kindlustanud piisavalt vaktsiini kõigile Eestimaa elanikele.