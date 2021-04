Savisaar: aprilli lõpust võiks riigi avada 50 protsendi hajutatusega

«Kui Covid-19 olukord liigub stabiilselt paranemise suunas, teeme ettepaneku avada koolid, kaubanduskeskused, söögikohad, meelelahutusasutused, kirikud, spordisaalid ja ujulad tingimusel, et ruumide täituvus on kuni 50 protsenti ning järgitaks kõiki ettevaatusabinõusid. Samuti võiksid olla lubatud välitingimustes treeningud kuni kümneliikmelistes gruppides,» lausus Erki Savisaar.

Savisaar kinnitab, et Keskerakond on avatud koostööle, et leida mõistlikud lahendused. «Eesmärk on tähistada üheskoos piiranguteta jaanipäeva ja nautida Eestimaa suve,» lisas ta.