TÄISMAHUS ⟩ Peaministri valge raamat: võetakse kasutusele valgusfoor

«Käivitame suure aruteluprotsessi, et kõik sektorid, keda viirus on mõjutanud, saaksid oma ettepanekud välja käia, et viiruse ohtu leevendada ja vältida vajadust ühiskonda lukku keerata. Olukorra hindamiseks võtame kasutusele 4-tasemelise riskide süsteemi - roheline, kollane, oranž ja punane. Iga riskitaseme puhul on välja käidud tingimused ja tegevused, millega saaks vastavalt käituda ja eneseregulatsiooniks,» kirjeldas peaminister, mida valge raamat endast kujutab.

Kavas ei ole konkreetseid numbreid, kuna Kallase sõnul on koroona-aasta õpetanud, et näitajaid, mida arvestada, on palju ja pidevas muutumises sõltuvalt olukorraga. «See, mis aasta tagasi oli kõrge, on täna madal näitaja. Eriolukord kuulutati välja, kui kogu Eesti peale oli 27 nakatunut,» selgitas Kallas. Peaministri sõnul ei tohiks näpuga järge ajada erinevates numbrites ning numbreid pidevalt ärevusega ootam. «Seda teeb valitsus,» kinnitas Kallas.

Peaministri sõnul on tasemete mõte selles, et valitsus ei pea ülevalt alla sundima reegleid, vaid juba ennetavalt ühikond väldiks järgmist taset. «Ranged piirangud peaksid tulema, kui ohutase on punases,» selgitas Kallas.