VIDEO ⟩ Valgevenes luuakse uus demokraatlik erakond

Opositsionääri arvates vajab Valgevene parlamentaarset-presidentaalset vabariiki, mis on ainus tõhus vahend demokraatliku ühiskonna eesmärkide elluviimiseks. Sellises süsteemis on mehe sõnul oluline, et kodanikel on reaalne valikuvabadus erinevate jõudude vahel.