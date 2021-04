Kiik: piiranguid ei saa leevendada sama kiirelt kui neid kehtestada

Kiik ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et nakatumine on langustrendis ning kuigi haiglaravi vajab endiselt üle 600 inimese, on ka siin langustrend selgelt näha. Ta tõi esile, et võrreldes tippajaga vajab haiglaravi praegu sadakond inimeste vähem.

Samas toonitas Kiik, et piiranguid ei saa leevendada sama suure hooga, kui neid sai kehtestada.

Kiik tõi esile, et vaktsiini on saanud praeguse seisuga üle viiendiku täiskasvanud Eesti elanikest. «Antikehade vaates oleme poolel teel karjaimmuunsuse poole,» sõnas ta, märkides, et üle 30 protsendi täiskasvanutest on kas koroonatõve läbi põdenud või vaktsineeritud.