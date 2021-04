Riik alustab seksuaalse enesemääramise eapiiri arutelusid

«Seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise juures on küsimusi, mis vajavad laiemat arutelu ja spetsialistide arvamust. Üks küsimus on, kas tõsta eapiiri 15 või 16 eluaasta peale,» ütles justiitsminister Maris Lauri.

Lõplikku valikut sobiva vanuse osas ei ole veel langetatud ja kuna tegemist ei ole ainult kriminaalpoliitilise otsuse, vaid laiema ühiskondliku arutelu tulemusena sündiva otsusega, siis on vaja kaasata otsustusprotsessi erinevate valdkondade esindajad, lisas Lauri.

Teine küsimus on selles, kuidas vältida noorte omavaheliste normaalsete seksuaalsuhete karistatavaks muutumist seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise tõttu. «Seetõttu kaalume seadusesse vastavate erisuste loomist. Ilma selleta kaasneks näiteks eapiiri tõstmisel 16 eluaastani kriminaalkaristus ka 15-aastase ja 18-aastase omavahelisel nõusolekul põhineva suhte korral, kes võivad veel mõlemad olla koolilapsed,» selgitas Lauri.

Kolmas küsimustering puudutab alaealiste omavahelisi seksuaalsuhteid. Siin on arutelu all, kas muuta seksuaalkuritegude puhul kehtivat arusaamisvõime piiri, mis on praegu 10 aastat, ning kas ja kuidas reguleerida karistusõiguslikult 10- kuni 17-aastaste omavahelisi seksuaalsuhteid.