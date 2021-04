Tallinn kinnitas esimese haiguspäeva hüvitamise tingimused

Esimese haiguspäeva toetust makstakse esialgse plaani järgi tagasiulatuvalt 25. märtsist kuni 30. aprillini alanud haiguslehe puhul. Esimese haiguspäeva toetust taotlemiseks peab inimene tegema ise avalduse Tallinna e-teenuste lehel. Toetust saab hakata ka tagantjärele taotlema 15. aprillist e-taotluskeskkonnas või linnaosavalitsuse teenindussaalis.

Kuidas ja mis ulatuses toetust saab? Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks. Haigestumise korral tuleb pöörduda esmalt perearsti poole, kes avab haiguslehe. Tööandja esitab haigekassale vajalikud andmed ning kinnitab haiguslehe. Seejärel esitab töötaja linna universaaltoetuste infosüsteemis taotluse. Süsteem kontrollib taotleja elukoha andmeid rahvastikuregistrist ning töövõimetuslehe andmeid haigekassa infosüsteemist ning seejärel teeb linn inimesele väljamakse. Koroona tõttu kehtestatud haiguslehtede hüvitamise korra järgi on töötaja omavastutus esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast. Hüvitise määr on 70% inimese eelmise aasta töötasu päevamäärast. Keskmine Haigekassa poolt Tallinna elanikule makstav haigushüvitise päevamäär on 26,7 eurot.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on esialgse plaani järgi esimese haiguspäeva eest kavas tallinlastele toetust maksta aprilli lõpuni, kuid vajadusel on volikogu kindlasti valmis meedet pikendama. «Toetuse eesmärk on tagada inimestele kindlustunne ning julgustada haiguslehte võtma kohe, kui ilmnevad esimesed haigustunnused. Eriti just väiksema sissetulekuga leibkonnad mõtlevad esmajärjekorras igapäevasele toimetulekule ning sel põhjusel esimeste kergemate haigusnähtude tekkimisel veel koju ei jääda. Viiruse levik on vaja kontrolli alla saada ja esimese haiguspäeva hüvitamine aitab sellele kindlasti kaasa,» selgitas Terik.