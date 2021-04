Uusi eelarveallikaid otsivad Gröönimaa võimud on ise aktiivselt Hiinaga läbikäimist edendanud, kuid üha rohkem seab see neid Pekingi ning Washingtoni ja viimase liitlaste geopoliitilise vägikaikaveo keskmesse, sest saare maapõues peituvad muldmetallid on elektroonika valmistamisel hädavajalikud ning nende tootmist kontrollib täielikult Hiina.