Riigikontrolör Holm minister Kiigele: teie vaktsineerimisplaan lonkab

Tellijale

Riigikontroll ei mõista, miks on vaktsineerimise kodulehel koroonaviiruse vastu vaktsineerimise plaan, mis pärineb 19. jaanuarist. Aprillist on tarnekoguste kohta märge «kogused täpsustamisel» ning ka sihtrühmade kavandatava vaktsineerimise plaan on joonisel esitatud väga üldisena.

«Vaktsineerimise plaani tiitellehel on daatum 19. jaanuar 2021, aga nimetatud probleemidega seotud tegevusi toodud ei ole. Millise dokumendiga, kes ja millal on kehtestanud vaktsineerimisega hõlmatuse seiresüsteemi arendamist ja revaktsineerimise korraldust puudutavad plaanid või siis millal need tegevused lisatakse olemasolevasse vaktsineerimisplaani?» küsib Holm.

Holm pakub, et kuna 19. novembri plaanis on vaktsineerimise korralduse juhtimiseks moodustatud juhtrühm, mille juht on sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann​, siis tema on ka Eesti vaktsineerimisprotsessi juht.