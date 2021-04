Kiik: vaktsineerimise projektijuhi nimi peaks selguma uuel nädalal

Kiik selgitas «Ringvaates», et vaktsineerimise projektijuhti on praegu hädasti vaja, kuna teises kvartalis peaks Eestisse saabuma kokku miljon vaktsiinidoosi. Samuti on vaja kiiresti püstitada vaktsineerimiskeskusi, nende vahel infot ja tervishoiuressursse liigutada.