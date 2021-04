Biden kutsus keelustama automaatrelvi eraisikutele

Biden kutsus oma pöördumises Valges Majas peatama epideemilist tulirelvavägivalda USA-s. «See on epideemia, Jumala eest, ja see peab lõppema,» ütles Biden, nimetades USA tulirelvavägivalda tervishoiukriisiks.

Presidendi meetmete seas on ka reegel, mis puudutab kokkupandavate relvakomplektide leviku pidurdamist. Valge Maja teatel on need relvad iseäranis ohtlikud, kuna neil puuduvad seerianumbrid ning nende omanikke on kuritegude korral raske üles leida.