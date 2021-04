Metsas jalutajad päästavad kaitsealuseid seeni raietööde eest

Bioloog Maarja Öpik leidis märtsi lõpus Tartumaal Tõravere kandis metsast uue limatünniku (Sarcosoma globosum) kasvukoha: kokku neli viljakeha. Tegu on I kategooria kaitsealuse seenega, mille kõik leiukohad peavad olema kaitse all. Väikest vulkaani või suure auguga herilasepesa meenutav seen tuntakse lihtsasti ära ning sotsiaalmeedias on jagatud limatünnikupilte ka Põlvamaalt ja mujalt.