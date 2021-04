Täna hommikul teatas terviseamet, et kuna riigikogu ees protestijad eiravad koroonaviiruse leviku tõttu seatud hajutatuse nõuet, siis valitseb seal suur nakkusoht, mistõttu piirab politsei neile Lossi platsile ligipääsu ning suunab nad väiksematesse hajutatud gruppidesse. Praegu on kohal 20 inimest ja nad on hajutatud.