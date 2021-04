OTSEPILT ⟩ Kuidas distantsõppe tingimustes ellu jääda?

«Olukord riigis on jätkuvalt keeruline. Lapsevanemad ja õpetajad on mitmetes igapäevastes rollides ülekoormatud. Kaks nädalat tagasi viisime õpetajate seas läbi küsitluse, mille käigus tuli väga selgelt välja, et nad vajavad ideid ja mõtteid, kuidas õpet paremini kaugõppes korraldada. Ühtlasi soovisid nad ettepanekuid, kuidas ise nii vaimselt kui ka füüsiliselt tasakaalus püsida,» selgitasid korraldajad, kuidas konverentsi idee tekkis.