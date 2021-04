Arheoloogid avastasid Egiptuse kõrbest vaaraode kuldajastu linna

«Kadunud kuldse linna» avastamisest teatas tuntud egüptoloog Zahi Hawass, öeldes, et selle asupaik on sadu astaid vaaraode matmispaigana kasutatud Kuningate oru lähedal.

«Linn on 3000 aastat vana, pärineb Amenhotep III valitsusajast ning seda kasutasid ka Tutanhamon ja Ay.»

Töörühma sõnul on see suurim Egiptuses päevavalgele tulnud iidne linn.

Johns Hopkinsi ülikooli Egiptuse kunsti ja arheoloogia professor Betsy Bryan ütles, et see on tähtsuselt teine arheoloogiline avastus pärast Tutanhamoni haua leidmist ligi sada aastat tagasi.