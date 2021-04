Õdede ja hooldustöötajate tänamiseks loodi pai-kampaania

Kampaania raames on kogutud juba üle 290 tuhande euro vabatahtlikke annetusi. Laekunud annetused arvestatakse ümber vautšeri tüüpi paikaartideks, need kingitakse õdedele ja hooldustöötajatele ning alates 1. juunist saab nende kaartidega tarbida teenuseid Eesti siseturismis, meelelahutuses ja kultuurisektoris.

Ühe paikaardi rahaliseks väärtuseks on 50 kuni 100 eurot – lõplik summa sõltub sellest, kui palju annetusi kogutakse.

Õena töötav Mägi lausus, et pai-kampaanial on lisaks õdede tunnustamisele ka sõnum riigile – kui eraettevõtted neid tunnustavad, siis võiks ka riik midagi teha. «Õena ja õdede liidu liikmena ma ei saa sellest aru, miks tunnustus on ainult suusõnaline,» ütles Mägi ja lisas, et oluline oleks tähelepanu pöörata õdede nappusele, mis praeguses olukorras tugevalt esile on tulnud. Samuti võiksid töötingimused olla paremad.

Töö haigla koroonaosakonnas

Marleen Mägi töötab ajutiselt Põhja-Eesti Regionaalhaigla Covidi-osakonnas, kus töö on väga pingeline. «Iga kord, kui ma haiglast koju tulen, siis mõtlen, kas saab veel pingelisemaks minna,» lausus ta. «Inimese tervislik seisund võib ühe hetkega muutuda. Kui sul on mitu patsienti, siis pead ju kogu aeg neid jälgima,» lisas Mägi.

Üks valve kestab kas 12 või 24 tundi. Töö Covidi-osakonnas käib kahetunniste vahetuste kaupa. «See on tingitud sellest, et selles osakonnas peab kandma varustust – kitlid, maskid, prillid. Sellise varustusega ei ole lihtsalt võimalik kaua intensiivselt tööd teha. Kui sinna sisse lähed, võtad eelmiselt vahetuselt nii palju infot kui võimalik ja siis sisuliselt kaks tundi jooksed edasi-tagasi sõltuvalt sellest, kui palju on sel päeval patsiente ja milline on nende tervisliku seisundi raskusaste,» kirjeldas ta.

Mägi on koroonaosakonnas abiks ainult ajutiselt, sest abikäsi on hädasti vaja. Siiski usub ta, et töö on veel pingelisem neil õdedel ja hooldajatel, kes seda tööd pidevalt teevad.