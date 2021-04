Põhja prefektuuri kriisistaabi juht: Toompeal osalejate tausta me teame

«Murekohtadeks on igasugused erapeod - korterites või rendipindadel ja ka avalik koosolek Tallinnas Toompeal,» nentis ta.

Tema sõnul saab politsei sekkuda, kui tuleb teade lärmi või piirangute rikkumise kohta. «Samuti planeeritud tegevuste käigus, kui on kahtlus, et piiranguid võidakse rikkuda,» selgitas Koppel.

«Meediasse on jõudnud ka üksikjuhtumid, kuid on arvata, et üle Eesti toimub selliseid pidusid kümneid, mistõttu jätkame kontrollkäikudega ka sel nädalavahetusel,» märkis ta.

«Inimesed otsivad võimalusi, kuidas sõprade ja töökaaslastega kokku saada, kuid unustavad, et loovad nii soodsa võimaluse viiruse levimiseks. Piiranguid ei tule järgida mitte valitsuse, terviseameti või politsei pärast, vaid ikka enda ja teiste tervise hoidmiseks,» tõdes Koppel.

Samas on Koppeli sõnul siiski üldine olukord hea, sest 97 inimest sajast järgib piiranguid.

Küsimusele, tõsiselt on suhtutud koroonaprotestijate ähvardustele, vastas Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder, et Toompea valvemeeskonda suurendatud pole.

«Kui me näeme, et mingile hoonele on suurem oht, siis saame kiiresti ressursid ümber mängida. Esimene ülesanne on selgitusi jagada, tagada hajutatus. Politsei monitoorib meediat igapäevaselt: pole vahet, kas see avalikus ruumis või sotsiaalmeedias. Suhtume väga tõsiselt ja üldjuhul võtame inimestega ühendust või lähme kohale,» selgitas Põder.

Ta lisas, et politsei proovib teha selgeks reaalset ohtu. «Jürgen Ligi ähvardajaga sai kontakti ning andsime tagasiside talle, et oht elule puudub, menetlust ei teinud. Toompeal osalejate tausta me teame, aga ühegi persooni ohtlikkust ei saa hakata avama,» põhjendas Põder.