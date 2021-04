«See on olnud meie jaoks katsumus, aga katse ja eksitusega oleme saavutanud minu meelest mõistliku tööjaotuse ja hea tasakaalu individuaalsete ja ühiste huvide vahel. Meie peamine õppetund on see, et leplikkus on iga õnneliku abielu üks peamisi koostisosi. See ei pruugi olla nii oluline, kui asjad hästi lähevad, aga see on täiesti elutähtis, kui olukord muutub keeruliseks. Te võite uskuda minu sõnu, et kuningannal on leplikkust küllaga.»