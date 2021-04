Narva haiglat hakkab juhtima Ago Kõrgvee

Narva linnapea ja haigla nõukogu esimees Katri Raik lausus ERRi raadiouudistele , et nõukogu toetas Ago Kõrgvee kandidatuuri ühehäälselt, hinnates kõrgelt tema kogemust meditsiiniasutuste ülesehitamisel ja juhtimisel.

66-aastane doktor Kõrgvee töötab praegu Tartu Ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktorina. Ta on kaua aastaid juhtinud samuti Tartu kiirabi.

Katri Raik märkis, et haigla nõukogule sobis Ago Kõrgvee visioon haigla arengust. «Narva inimestele sobib kindlasti väljend, et arstiabi Narvas peab olema sama hea kui Tallinnas ja Tartus ja nõukogu toetab doktor Kõrgveed selle ambitsioonika visiooni elluviimisel,» lausus linnapea.

«Me peame tõstma oma haigla renomeed, mis praegu on madal,» märkis ta ja tõi näiteks, et tihti eelistavad narvalased sünnitada mujal kui kodulinnas.

Doktor Kõrgvee märkis, et Narva haiglast peaks saama normaalne, hea ravikvaliteediga Eesti haigla. «Temast võiks ja peaks saama üks ülikooli kliinikumi baas, kus soovivad töötada nii noored arstid kui ka residendid. See on nii lähem kui ka kaugem eesmärk - teha Narva haiglast ikkagi täiesti konkurentsivõimeline haigla,» lisas Ago Kõrgvee.