EL alustab läbirääkimisi veel 1,8 miljardi vaktsiinidoosi tellimiseks

Allika sõnul on see osa komisjoni plaanist valmistuda pandeemia järgmisteks faasideks, kuivõrd koroonaviirus jätkab muteerumist.

Doosid tellitakse ühelt varustajalt, kuid allikas ei öelnud kellelt täpselt. Samas ei eitanud ta, et see võib olla Pfizer/BioNTech, mis on nõustunud oma esimese põlvkonna mRNA-vaktsiini tarneid blokile kiirendama.