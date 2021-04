«Meid võib olla sadu miljoneid, kes usuvad, et meil pole ELis õiget esindust,» ütles Orbán 1. aprillil Budapestis toimunud kohtumise eel. «Just seda olukorda proovime lahendada homme, kui Poola peaminister ja ma loodan, et Itaalia tulevane peaminister on kohal ja käivitavad platvormi, organisatsiooni, protsessi, mis annab kodanikele, kes usuvad ja usaldavad traditsioonilisi Euroopa väärtusi, Euroopas õige kaalu,» lisas Ungari valitsusjuht.​​