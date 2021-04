Lukašenka: pisim viga erakonnaehituses toob kaasa riigi lagunemise

«Tahan teid, väljatöötajaid ja teisi lihtsalt hoiatada: kui me lubame erakondade loomisel pisimaidki vigu, viidates justkui välismaisele kogemusele, me hävitame riigi, me lagundame selle,» ütles Lukašenka BelTA teatel reedel nõupidamisel.

Ta rääkis oma hirmudest: «Me arvame, ah, erakond - registreerime selle ja las tema olla. Aga ei, ei ole nii! Kogu aeg saavad olema huvide põrkumised. Olgu, käisid siin augustis ja järgnevatel kuudel, mäletate, peamiselt Minskis. Neile seisis vastu teine jõud võimu juhtimisel. Aga kui voolavad välja mitmesugused ja hakkavad iga päev käima?» märkis Lukašenka.

«Seepärast tuleb kõik ette näha. Ja ma näen eelnõus mõningaid puudujääke,» sõnas Lukašenka.

Teisalt ei saa tema arvates eirata ühiskonna nõudmist erakondade järele. «Erakonnad, mis on seaduse sängis, eri arvamustega, võimumeelsed, opositsioonilised ja muud - see on normaalne protsess. Kuid me peame juba algselt töötama välja erakonnaseaduse, et pärast mitte kukerpallitada ja kahetseda, et läksime vale rada. Räägin sellest, et pärast mulle etteheiteid ei oleks,» lisas ta.