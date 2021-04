VIDEO ⟩ Mart Helme asutab riigikogus Euroopa Liidust väljaastumise toetusgrupi

«Kõigepealt on eesmärk ikkagi algatada vastav diskussioon. Küsida: kuhu liigub Euroopa Liit ja kuhu liigub Eesti Euroopa Liidu sees,» vastas Helme küsimusele, kas EKRE soovib Eesti Euroopa Liidust välja viia.

«Me mõistame ju väga hästi, et nüüd vallanduvad süüdistused, et oleme Kremli käsilased, kuidas Eestil on valida ainult kas Euroopa või Venemaa, kuidas ei iialgi enam Eesti ei tohi üksi jääda, kõik need stampväljendused käiakse välja,» märkis Helme ja lisas, et püüab lihtsalt inimesi mõistusele kutsuda ning diskussiooni tekitada.

«Lisaks vohab Euroliidus neomarksistlik ideoloogia, näiteks tühistamiskultuur. Mul tõusevad ihukarvad püsti, kui keegi räägib sellest, et Mozart ja Beethoven on valge rassi ülimlikkuse kehastus, ja seda tuleb revideerida,» viitas Helme parempoolse meedia libauudisele, et Euroopa heliloojad kui valgete ülemvõimu kehastus eemaldatakse Oxfordi ülikooli õppekavast. «Ega me ei hakka ju ometi nägusid mustaks värvima ja vabandama selle eest, et me juhuslikult oleme valged inimesed.»

«Käib ideoloogiline pressing, näiteks see vihakõne teema. Riigikogus kolmapäeva öösel istusime ja kuulasime, kuidas me peame üle võtma Euroopa direktiivid, mis kohustavad meid sisse seadma tsensuuri. Meediateenuste seadus sisaldab sisuliselt kohustust tsensuur kehtestada. Ja muidugi meie ametnikud on siin omakorda suutnud vindi veel peale keerata,» oli Helme nördinud.

Mart Helme kultuuriministrile: Euroopa Liidust on vaja kiiresti lahkuda

7. aprillil toimunud riigikogu täiskogu istungil oli «Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE)» esimene lugemine.

«Vabandust, kui ma võtan mõnevõrra patroneeriva hoiaku, aga mina mäletan aega, kus praktiliselt kõik mitte meeldivad seisukohad oli võimalik tembeldada nõukogudevastaseks tegevuseks või nõukogudevastaseks hoiakuks. Ja see kõik oli karistatav, see kõik oli taunitav,» alustas oma küsimusega Helme. Ta lisas, et kui ei karistatud vanglaga või muul moel, siis oli võimalik töölt lahti lasta, muid repressioone kasutada. «See, mida teie meile praegu pakute, on täpselt seesama. See on täpselt seesama. Ja kui te petate ennast ja kui teie erakonnakaaslased ja koalitsioonikaaslased ennast petavad, siis mind nad sellega ei peta,» lisas ta ministrile.

«Ja ma teen ainult ühe järelduse teie korduvast korrutamisest, et see on Euroopa Liit ja me oleme kokku leppinud. Esiteks me ei ole seda kokku leppinud. Ja teiseks, kui see on Euroopa Liit, mis nõuab meilt enda sandistamist, enda tsenseerimist, siis ma teen ühe järelduse: Euroopa Liidust on vaja kiiresti lahkuda ja ma olen üsna veendunud, et ma algatan sellekohase toetusrühma siin riigikogus,» rääkis Helme.

Kultuuriminister küsis Helmelt üle: «Kas see oli küsimus?»

Selle peale ütles riigikogu esimees Jüri Ratas (KE) kultuuriministrile, et tal on võimalus vastata ning on ka võimalus vaikida.

«Direktiiv kui selline on välja töötatud kõigi liikmesriikidega koos. Ma ei hakka seda Euroopa Liidu protsessi siin välja tooma, kindlasti lugupeetud saadik seda teab. Aga loomulikult on kõigil saadikutel õigus pidada debatti siin saalis selle üle, seaduse menetluse ajal oma seisukohti avaldada ja see on ainult tervitatav,» vastas Ott.

Eelnõu läbi esimese lugemise

Eelnõu järgi hakkab meediateenuste seadus reguleerima ka videojagamisplatvorme ja sotsiaalmeediakanaleid. Näiteks puudutab see YouTube’i, Vimeo`t, Dailymotion`it.

Teenuse osutamiseks tuleb esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrisse ja teenuse kasutustingimustes määrata ebaseadusliku sisu tõkestamise kord. Eelnõuga kohandatakse seaduse regulatsioon, sealhulgas tegevuslubade süsteem, uutele audiovisuaalmeedia teenustele, näiteks suuremate uudisteportaalide juures olevale veebitelevisioonile vastavaks. See tähendab, et vastava teenuse osutajad peavad taotlema tegevusluba, esitama aruandeid programmi struktuuri kohta, avalikustama omandistruktuuri.