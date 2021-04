Lavrov telefonikõnest Liimetsaga: Eesti valitsus loobugu territoriaalsete pretensioonide esitamisest Venemaale

Pressiteates selgitati, et ministrid arutasid Eesti-Vene suhteid, vahetasid arvamusi aktuaalsetel teemadel riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas ka Eesti staatust ÜRO Julgeolekunõukoga alalise liikmena aastatel 2020-2021.

Aga Eesti-Vene piiri kohta selgitas Lavrov, et Eestile oli selgitatud Venemaa positsioon. «Piirileppe ratifitseerimiseks on meie riigis kohustuslik eeltingimus 2014. aastal piirilepingute allkirjastamisel saavutatud kokkuleppe täitmine Tallinna poolt. Ehk siis, et Tallinn (valitsus- toim.) ühemõtteliselt loobuks territoriaalsete pretensioonide esitamisest Venemaale, ilma igasuguste poliitiliste «lisadeta»,» edastas Vene välisministeerium.