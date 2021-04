Kaitseliit tunnustas aasta tegusid

«Kaitseliit on vabatahtlike organisatsioon ning kõik sellesse panustajad on tunnustust väärt. Ja ometigi on nende tublide meeste ja naiste ning noorte seas neid, kes panustavad teistest enam. Kuigi meil on olemas eriliste inimeste tunnustamise formaat aasta kaitseliitlase, naiskodukaitsja, noortejuhi, kodutütre või noorkotka näol, on sellest kujunenud pigem tunnustus elutöö eest,» ütles brigaadikindral Ühtegi.

«Seetõttu otsustasimegi eraldi meeles pidama hakata neid vabatahtlikke, kes just konkreetse aasta jooksul on omal initsiatiivil panustanud organisatsiooni arengusse sedavõrd, et nende tegu on kaaslased hinnanud tunnustuse vääriliseks.»

Ühtekokku seitse hinnalist kingitust said organisatsiooni liikmed, kes on oma tegevusega panustanud Kaitseliidu arengusse rohkem kui neilt on oodatud.

Kaitseliidu ülema hinnalise kingitusega tunnustab ja väärtustab organisatsioon oma vabatahtlike silmapaistvaid sooritusi tunnustuse saamisele eelnenud aasta jooksul. Teod ja ettevõtmised võivad olla alguse saanud juba varem, kuid selle tulem peab olema kulmineerunud antud juhul 2020. aastal.

Aasta teo nominente saavad esitada kõik Kaitseliidu liikmed ning sel korral esitati 22 tegu. Esitatutest teeb valiku ning teeb ettepanekud Kaitseliidu ülemale kümneliikmeline komisjon, mida juhib Kaitseliidu peastaabi ülem ning kuhu kuuluvad nais- ja noorteorganisatsioonide ja maakaitseringkondade esindajad ja Kaitseliidu veebel.

Kaitseliit hakkab aasta tegu välja kuulutama igal aastal. Iga auhinnaga pärjatu saab mälestuseks Kaitseliidu logoga kuldmündi, millel on olemas nii reaalne väärtus, kuid mille emotsionaalne ning numismaatiline väärtus on peaaegu hindamatu.