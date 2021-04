Erdoğan rõhutas Ukraina territoriaalse terviklikkuse tähtsust

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit Türki toimus ajal, kui Ida-Ukrainas on teravnenud vastasseis valitsusvägede ja separatistide vahel. Konflikt regioonis kestab 2014. aastast alates. Venemaa on toonud oma väed piiri lähedale ja on hoiatanud Ukrainat katsete eest hõivata separatistide territooriumi. Kiiev eitab, et valmistub pealetungiks.