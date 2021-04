POLITSEI VIDEO ⟩ Toompea meeleavaldusel läks kord käest ära, korravalvurid lubavad pühapäeval taktikat muuta

Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder rääkis sotsiaalmeedias, et olukord päeva vältel muutus ning kui päeval oli hajutatus tagatud, siis õhtupoole reeglitest enam kinni ei peetud.

Politseile teeb muret see, et antud kogunemiste puhul puudub konkreetne korraldaja ehk inimene, kes vastutaks organiseerimise, avaliku korra ja liikluseeskirjade täitmise eest. Kuna inimesed käituvad ettearvamatult, võib see mingil hetkel osutuda neile ohtlikuks.