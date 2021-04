Riigieksamite sooritajad saavad veel koroonatestile registreeruda

Testi tegemine on võimalus saada eksamile minnes lisakindlust, et kõik toimub võimalikult turvalises keskkonnas, teatas haridus- ja teadusministeerium. Testile registreerumiseks tuleb võtta ühendust oma kooliga. Koolid peavad viimaste testida soovijate nimed edastama hiljemalt esmaspäeva, 12. aprilli hommikul kell 10.

Testimine ei ole kohustuslik, aga ministeerium soovitab seda kõigile eksaminandidele. See on lihtne võimalus aidata kaasa sellele, et eksamitel oleks nakatumisrisk võimalikult madal. Koroonasse nakatumise näitajad on veidi paranenud, kuid haigestumine püsib endiselt väga kõrgel tasemel ning haiglates on rekordiliselt patsiente. Nakkust kandval inimesel ei pruugi olla sümptomeid, ent ta võib siiski olla teistele ohtlik.