USA luurespetsialistid õpetavad Eesti teadlasi julgeolekuohte vältima

Koolituse korraldaja, ESC Global Security juht Jaanus Rahumägi selgitas, et juba aastaid on räägitud teiste riikide välisluureametite huvist Eestis toimuva vastu. «Hiljuti avalikuks tulnud uudis, et Eesti mereteadlane Tarmo Kõuts spioneeris aastaid Hiina kasuks, tõmbas sellele ohule rasvase punase joone alla. Eesti ja Eesti teadlased pakuvad maailma suurriikidele tihti ebatervet huvi,» selgitas Rahumägi ja lisas, et probleem on olemas ning sellest räägitakse, kuid head lahendust veel pole.