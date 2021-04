Kaja Kallas: tulevad väga rasked aastad – riigieelarves on suur auk

«Aga need on poliitilised kokkulepped - nemad selle kokkuleppe omavahel tegid, mina tol hetkel seda ei suutnud teha,» selgitas Kallas ja lisas, et selline oli poliitiline reaalsus ning sellega tuleb tal edasi elada. «Mulle tunduvalt rohkem sobib asjade lahendamine ja tulevikuga tegelemine kui opositsioonitöö,» selgitas Kallas ja lisas, et Reformierakond sobib valitsusse paremini, kui valitsusest kukkunud opositsioonierakonnad.