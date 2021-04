Alates 30. märtsist Tallinna südalinnas toimunud meeleavaldused on toonud kaasa üle kümne korrarikkumise, lisaks on terviseamet teinud kolm ettekirjutust. Milles seisneb täpsemalt rikkumiste sisu ning miks on osad meeleavaldajad politseibussiga jaoskonda viidud?