Alates 30. märtsist Tallinna südalinnas toimunud meeleavaldused on toonud kaasa üle kümne korrarikkumise, neist enim täna, kui politseijaoskonda viidi viis inimest. Lisaks on terviseamet teinud kolm ettekirjutust. Milles seisneb täpsemalt rikkumiste sisu ning miks on osa meeleavaldajaid politseibussiga jaoskonda viidud?

Avalikud koosolemised pole keelatud, kuid praeguse koroonakriisi olukorras tuleb neid pidada kooskõlas valitsuse määrusega viiruse leviku tõkestamiseks: lubatud on piisava hajutatusega ja kümneliikmelistes gruppides avalikud koosolekud.

See tähendab, et avalikul koosolekul võib viiruse leviku tõttu osaleda 10 inimest, kes ei puutu üksteisega kokku. Kõikjal kehtib 2+2 reegel – koos võib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistega hoidma kahemeetrist vahet.

Et alates 30. märtsist on Tallinna südalinnas protestitud seadusemuudatuse vastu, mis annaks politseile õiguse trahvida epideemia ajal kehtestatud piirangute rikkujaid (kehtiva seaduse alusel saab praegu rikkujate suhtes menetlust alustada vaid terviseamet), on protestijate seas ka neid, kellele on vastukarva maskide kandmine ning koroonapiirangud. Nii on neidki, kes ei võta tõsiselt hajutatuse piirangut ning 2+2 reegli täitmist.

Kuus rikkumist avalikul koosolekul

«Kahjuks ei pea avalikul koosolekul osalevad inimesed piirangutest kinni. Sestap oleme viimase kümne päeva jooksul alustanud avaliku koosoleku nõuete rikkumise osas kuus menetlust, neist kaks täna,» kinnitas Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder.

Lisaks tegi terviseamet tänase päeva jooksul kolm ettekirjutust 2+2 nõude rikkumise kohta ja neist ühel juhul ettekirjutust ei täidetud ning sellele inimesele määrati 500 eurot sunniraha.

Lisaks koroonaviiruse leviku tõkestamisele on hajutatus vajalik veel mitmel teisel põhjusel. «Kui koos on palju inimesi ja pole korraldajat, kes inimestega suhtleks ja üritust koordineeriks, ei pruugi inimeste keskel seistes olla ka ohutu. Näiteks olukorras, kus keegi vajab kiirabi, tekib mingi reaalne oht või ka ohutunne ja põhjuseta paanika,» selgitasid korrakaitsjad.

Siit koorub välja järjekordne probleem: avalik koosolemine pole politseis registreeritud ning puudub ametlik korraldaja. Ürituse mitteametlike korraldajatega suhtleb politsei aga pidevalt, kinnitas PPA juhtivuurija Inna Toater.

Miks viiakse politseibussiga inimesi ära?

Valdo Põder selgitas, et reeglite eiramisel on politseil palju võimalusi: anda korraldus koosolemise lõpetamiseks, rikkumise lõpetamiseks või koosolekult lahkumiseks konkreetsele inimesele.

«Kui korraldust ei täideta, on politseil õigus inimene kinni pidada ja vastutusele võtta või kasutada vahetut sundi,» selgitas Põder. Vabaduse väljakult viidi politseijaoskonda täna viis inimest. Nende seas ka ürituse üks ninamees Tanel Gabtšenko (uue nimega Daniel Rüütmann), kes jõudis Vabaduse väljakul olla vaid veerand tundi. Üürikese aja jooksul jõudis ta anda ka intervjuu Postimehele, kus sõnas, et meelt avaldatakse nii kaua, kui vaja.

Avaliku koosoleku pidamise nõuete rikkumise korral fikseerib politsei olukorra ja vajadusel alustab ka väärteomenetlust. Samuti sekkub politsei juhul, kui tekib oht avalikule korrale, osalejatele või teiste inimeste turvalisusele.

Kui meelavaldus jätkub ka homme, suunab politsei inimesi varasemast veelgi rohkem väiksematesse gruppidesse. «Kogunejad peavad kindlasti arvestama, et kui olukord muutub osalejatele endile või teistele ohtlikuks, politsei korraldusi kuulda ei võeta või tekib rüselusi, tõuklemisi või muud vägivalda, siis kasutavad politseinikud olukorra lahendamiseks sundi ja erivahendeid,» sõnas Valdo Põder.

RIKKUMISTE ÜLEVAADE 6. aprill – inimene rikkus Lossi platsil avaliku koosoleku pidamise nõudeid. 9. aprill – väärteomenetlus 50-aastase mehe suhtes, kes kutsus inimesi kogunemisele üles sotsiaalmeedias ja rikkus sellega avaliku koosoleku korraldamise nõudeid. Politseinikud selgitasid mehele, millised need nõuded on ja mis on praegu kehtivad piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. 9. aprill – 42-aastane mees solvas Lossi platsil politseiametnikke. Mees tunnistas oma rikkumist ning talle määrati rahatrahv 200 eurot. 10. aprill – neli inimest kutsuti politseijaoskonda, kes rikkusid avaliku koosoleku pidamise nõudeid. 10. aprill – autojuht kasutas Lossi platsi lähedal Falgi teel autoroolis mobiiltelefoni ja eiras politsei peatumismärguannet. Patrull järgnes talle, kuni Volkswageni juht peatus. Mees lukustas autouksed, käitus provokatiivselt ning keeldus sõidukist välja tulemast. Et mõnda aega käinud läbirääkimised tulemust ei andnud, tuli politseinikel autoaken purustada. Mees peeti kinni ja viidi menetlustoiminguteks jaoskonda. Menetlust viiakse läbi paragrahvi alusel, mis käsitleb kõrvalisi tegevusi autoroolis ning peatumismärguande eiramist. Politseijaoskonda viidi täna viis inimest 11. aprill – kaks väärteomenetlust inimeste suhtes, kes rikkusid avaliku koosoleku pidamise nõudeid, tehes üleskutseid koguneda. 11. aprill – 41-aastane mees solvas Vabaduse platsil terviseameti töötajat. Alustati väärteomenetlus. 11. aprill – 58-aastane naine lõi käega vastu politseitöötaja kaamera objektiivi ning selle kohta alustati menetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel. Kõik need neli inimest viidi menetlustoiminguteks jaoskonda ning nad vabastati pärast materjalide vormistamist. 11. aprill – lisaks viidi jaoskonda inimene, kel olid kaasas politseinikke solvava tekstiga plakatid. Politsei viis mehe jaoskonda, kust ta pärast vestlust vabastati. Plakatid võttis politsei hoiule. 11. aprill – terviseamet tegi päeva jooksul kolm ettekirjutust 2+2 nõude rikkumise kohta, neist ühel juhul ettekirjutust ei täidetud ning sellele inimesele määrati 500 eurot sunniraha.

Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder. FOTO: Raul Mee KOMMENTAAR Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder: Politsei lähtub oma tegevuses terviseameti ohuhinnangust nakkuse leviku kohta. Selle alusel eraldas politsei täna Toompeal veel ühe ala, kus kümneliikmeline grupp saaks koosolekut pidada ja ülejäänud inimesed suunati Lossi platsilt kaugemale. Lossi platsile täna meeleavaldajaid ei tulnud, kuid päeva edenedes kogunes umbes sadakond inimest Vabaduse platsile. Õhtu saabudes jäi rahvast vähemaks ning kella 17 ajal oli platsil inimesi veel umbes paarikümne jagu. Kogu päeva jooksul suunasime inimesi hajutatuse reeglist kinni pidama. Paraku oli mitu juhtumit, kus politseinikke provotseeriti ja vaieldi nii terviseameti inimeste kui ka politseinike antud juhistele häälekalt vastu. Endiselt on tõsine mure sellega, et avalikul koosolekul puudub korraldaja, kes vastutaks inimeste suunamise ja turvalisuse tagamise eest. Kui koos on palju inimesi, kuid pole kedagi, kes inimestega suhtleks ja üritust koordineeriks, võib massikäitumine olla ettearvamatu ja olukord eskaleeruda.

Meeleavaldajad protestivad seadusemuudatuse vastu, mis annaks politseile õiguse trahvida epideemia ajal kehtestatud piirangute rikkujaid. Kehtiva seaduse alusel saab praegu rikkujate suhtes menetlust alustada vaid terviseamet.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 793,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 15,7 protsenti. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi Covid-19 haigusjuhtumeid kokku 43, haiglaravi vajab 589 patsienti. Kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 454 inimest (77 protsenti).