«Tuleb tunnistada, et Helir-Valdor Seederi ja tema lähikonna, erakonna tuumiku katse lükata juhivalimised edasi kaugele-kaugele pärast kohalikke valimisi väga hea välja ei näe. Koroona kontekst mõjub ettekäändena ja see jätab mulje, et muretsetakse, kas toetus on erakonnas piisav ja et oleks tunduvalt lihtsam, kui uue juhtkonna vaimine toimuks pärast kohalikke valimisi,» arutles Tõnis Leht.