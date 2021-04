Ungari sõltumatu raadiokanali sagedus anti Orbáni liitlasele

Klubrádió on alates veebruarist sunnitud tegutsema peaasjalikult veebis, kuna kaotas kohtus apellatsiooniprotsessi meediajärelevalveameti NMHH vastu ja jäi tegevusloast ilma.

Raadio saatus on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. Nii Euroopa Komisjon kui Ühendriigid on väljendanud muret, et selle kadumine eetrist kahjustab veelgi meediavabaduse olukorda Ungaris.