Tartu ülikooli muuseumi tasuta veebitundides osales üle 2000 õpilase

«Huvi tundide vastu oli väga suur ning saime kinnitust, et ajal, mil muuseumid on suletud ja koolid kaugõppel, on muuseumide ja koolide koostöö täiesti võimalik ja mõlemale poolele rikastav,» ütles muuseumi haridusosakonna juhataja Tiiu Kreegipuu.