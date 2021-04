Tallinna riigigümnaasiumite juhid on selgunud

Haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide osakonna juhataja Raivo Trummal selgitas, et uute juhtide ülesanne on õppekorralduses kujundada koolidevahelisi koostöövorme. «Soovisime leida kolmele Tallinna riigigümnaasiumile ühekorraga direktoreid, et nii koolide loomine kui ka edasine tegevus saaks toimuda koostöiselt,» lisas ta.