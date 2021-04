Kapo pidas kinni neli islamiterrorismiga seotud isikut

Neist kaks – Gruusia ja Venemaa Föderatsiooni kodanik – sisenesid Eestisse eba- seaduslikult ning kaks – Usbekistani ja Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik – kasutasid seadusliku rände võimalusi, kirjutab kaitsepolitsei värskelt avalikustatud aastaraamatus.

Viiruse levikust tingitud lennupiirangud surusid julgeoleku vaates huvipakkuvad isikud liikuma maismaal ja Soome lahe parvlaevadel. Mullu täheldas kaitsepolitsei üle 40 isiku reisimise läbi Eesti, kes on tõenäoliselt seotud islamismi ja terroriorganisatsioonidega.

Alates 2009. aastast Eestis elanud Ukraina kodaniku elamisluba tunnistati kehtetuks, kuna tema 2017. aasta keskpaigas alanud radikaliseerumine jõudis faasi, kus isik hakkas kujutama endast ohtu Eesti julgeolekule ja avalikule korrale.

Terrorismioht on Eestis madal

Terrorismi ohutase on Eestis madal, kuid need ilmingud ei ole kapo sõnul välistatud. Eesti on osa Euroopa Liidu julgeoleku tagamise mehhanismist ja terrorismivastasest võitlusest. Samas ei ole Eesti kõrvale jäänud ka rahvusvahelise terrorismi mõjudest. Endiselt on Süüria konfliktikoldes Eesti päritolu isikuid.

Euroopas ja kolmandates riikides on tuhandeid isikuid, kes on osalenud Süürias ja Iraagis aktiivses lahingutegevuses või toetanud oma tegevusega terroristide eesmärke. Kodumaale naastes on nad kriminaalsüüdistusest pääsenud või karistuse kandnud. Nad ei pruugi kujutada endast edaspidi vahetut ohtu riigi julgeolekule ja avalikule korrale, kuid nad võivad siiski olla aktiivsed terroristliku või äärmusliku ideoloogia pooldajad ja levitajad või siis manipuleeritavad.

2020. aastal leidis Aserbaidžaani ja Armeenia Mägi-Karabahhis toimuva konflikti ajal aset intsident, kus Eesti Islami Keskuse, Aserbaidžaani ja Türgi saatkonna ette viidi seapea. Kaitsepolitsei saab kinnitada, et teo toimepanija motiiv ei olnud seotud eelmainitud konfliktiga. Eesti rahvusest noormees soovis hoopis provotseerival viisil juhtida tähelepanu islamismi vägivaldsusele.

Süüria ja Iraagi konfliktipiirkonnas viibib või viibis paarkümmend Eestiga seotud isikut

Süüria-Iraagi konfliktipiirkonnas on varem viibinud või viibib praegugi paarkümmend Eestiga seotud isikut. Nende naasmine Eestisse on lähiajal vähetõenäoline. Ikka veel elab meie maal üksikuid, kes on huvitatud konfliktipiirkonda minekust. Konfliktipiirkondadesse reisimise kavatseb kapo tõkestada.

Kui seda ei õnnestu ennetada, siis on kapo sunnitud alustama kriminaalmenetlust – alates 14. jaanuarist 2019 on terroristlikul eesmärgil reisimine karistusseadustikus kirjas kuriteona ning selle eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Konfliktikoldesse ei reisi ainult islamismist vaimustunud ja radikaliseerunud isikud, kes on valmis sõdima, vaid Euroopast (sealhulgas Eestist) on lahkunud Süüria-Iraagi konfliktitsooni üle tuhande naise, et koos abikaasaga elada või seal abielluda.