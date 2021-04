CDU juhid toetavad kantslerikandidaadina Laschetit

Lascheti kõrval on valmisolekust saada kantslerikandidaadiks ka CDU Baieri sõsarpartei CSU juht Markus Söder.

Samal ajal on aga kristlike demokraatide toetus koroonaviiruse pandeemia ajal langenud ja mõnedki on kutsunud Laschetit üles, et ta loovutaks juhtpositsiooni 54-aastasele karismaatilisele Söderile.