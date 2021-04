Fotod ⟩ Euroopa Liidu lipud jõudsid riigikogu Valgesse saali tagasi

Riigikogu esimeheks valitud Jüri Ratas teatas Postimehe otsesaates juba märtsi keskel, et soovib kaks Euroopa Liidu lippu riigikogu Valgesse saali tagasi tuua.

«Valges saalis on neli kohta lippude jaoks, millest kaks võiks kuuluda meile kõige armsamale sinimustvalgele ja kaks Euroopa Liidu lipule,» märkis ta.

Põlluaas ütles toona ajakirjanikele, et lasi Euroopa Liidu lipud Valgest saalist, mis on riigikogu tseremoniaalne esindussaal, ära võtta ja asendada need Eesti riigilippudega.