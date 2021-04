Snelli tiigil jätkuvad puhastustööd

Sügisel rajas töövõtja AS Terrat tiigi kõrvale setteplatsid, kuhu tõstetakse nõrguma põhjamuda. Ühtlasi kaitsti ümbritsevad puud ja piirati töömaa puidust piirdeaiaga. Alanud nädalast jätkatakse põhjamuda pumpamisega, kasutades ladustamiseks kolme setteväljakut.

Tiik puhastatakse vastavalt eelprojektile ning keskkonna- ja muinsuskaitse nõudeid järgides. Pärast puhastustöö lõppu peab töövõtja korrastama tiigi ümbruse ja pargiala. Erinevalt algsest plaanist puhastada tiik setetest kuivmeetodil, on töö praegu korraldatud nii, et tiiki ei ole vaja tühjaks pumbata. See tagab vajaliku lõpptulemuse soodsama hinnaga ja võtab arvesse ka keskkonnakaitselisi aspekte, teatab linnaosavalitsus.