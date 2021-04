«Informeerin Eesti avalikkust Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt, et oleme sunnitud läbi viima töötakistust, mis on suunatud valitsuse poolt läbi viidava, põhiseaduse vastase, meie kodaniku- ja poliitilisi õigusi piirava poliitika vastu,» kirjutas Põlluaas Facebookis.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva sõnul tegi EKRE tõepoolest NETSile üle 160 muudatusettepaneku. «Ilmselgelt tahetakse nende muudatusettepanekutega parlamendi menetlust takistada. Eks me peame nüüd analüüsima, kui sisulised need on ning mida selles olukorras edasi teha,» ütles Võrklaev Postimehele.