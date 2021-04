Kui Hispaania valitsuse statistika järgi on end riigis registreerinud umbes 360 000 Briti kodanikku, siis mures on just need, kes mingil põhjusel end arvele võtnud ei ole. Briti meediasse on viimastel nädalatel jõudnud mitu juhtumit, kui Hispaanias registreerimata inimesed otsustasid tagajärgede kartuses riigist enne tähtaja kukkumist lahkuda.