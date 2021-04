Terviseamet ei leevendaks piiranguid enne maikuud

«See on ilmselt kõige olulisem tuleviku mõttes. Selleks, et lapsed saaksid korraliku hariduse. Aga kuidas ja kus neid leevendamisi saab teha ja kas kõik klassid või kõik koolid, see on arutelu küsimus ja seda on praegu veel liiga vara öelda, mis ja kuidas,» ütles Lutsar.

«Me peaksime laskma praegu vähemalt aprilli lõpuni nii palju, et me saame haiglaravi numbrid alla,» põhjendas Härma. «Tõepoolest, kuigi me juba nakatumiste langust näeme, siis haiglaravi on see, mida meil on vaja saada alla, et Eestis oleks ohutu elada.»